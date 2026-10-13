Россия, несмотря на перемирие, продолжает наносить удары по энергетике Украины, — ISW

Украина готова к взаимному энергетическому перемирию с Россией, однако предложенные условия могут ограничить возможности Киева наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, не обеспечив надлежащей защиты украинских электростанций. О таких рисках предупреждают аналитики Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, по состоянию на 12 октября Украина и Россия не заключили соглашения о прекращении ударов по энергетическим объектам. Несмотря на обсуждение возможного перемирия, российские войска продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

В ночь на 12 октября под российские удары попали теплоэлектростанция к западу от Харькова, объекты газодобычи в Харьковской области и нефтебаза в Сарнах Ровенской области.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что только 12 октября российские войска атаковали шесть украинских энергетических объектов.

В то же время в ту ночь украинские военные не наносили ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Зеленский заявил, что Украина готова к полному энергетическому перемирию. Однако Киев ожидает от Москвы аналогичных шагов и официального согласия на соответствующую договоренность.

11 октября анонимный представитель Белого дома в комментарии изданию Axios уточнил, что заявление президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии касалось лишь потенциального соглашения. На тот момент официальной договоренности между Украиной и Россией не существовало.

По словам представителя американской администрации, первоначальный вариант предложения предусматривает мораторий на удары по нефтеперерабатывающим заводам. В дальнейшем его могут расширить, чтобы распространить защиту и на другие объекты энергетической инфраструктуры.

Именно ограниченность первоначального предложения вызывает беспокойство в ISW. Аналитики считают, что мораторий только на удары по нефтеперерабатывающим заводам может создать неравные условия для Украины и России.

У России есть десятки действующих нефтеперерабатывающих заводов, тогда как в Украине работает лишь один. Поэтому ограничение ударов по НПЗ может существенно сократить возможности Украины атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, но в то же время не гарантирует аналогичной защиты украинских энергетических объектов.

По оценке ISW, в нынешних условиях Россия может сохранить возможность наносить удары по украинским электростанциям зимой 2026–2027 годов. Первоначальный вариант предложения предусматривает защиту нефтеперерабатывающих заводов, а не всей энергетической инфраструктуры.

В таком случае Украина рискует взять на себя ограничения в отношении атак на энергетические объекты России, тогда как российские войска смогут продолжать удары по украинской энергосистеме.

В ISW отмечают, что при таком сценарии перемирие не обеспечит Украине симметричных преимуществ. Зато Москва может получить дополнительные возможности для продолжения атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии и в течение зимнего периода.

Таким образом, ключевым вопросом остается не только готовность сторон прекратить удары, но и объем ограничений, а также гарантии взаимного соблюдения договоренностей, которые должны обеспечить защиту энергетических объектов обеих стран.

Об этом свидетельствует отчет Института изучения войны (ISW).

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