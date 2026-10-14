Командир медбатальйону Асан Чарухов став заступником командувача Медичних сил ЗСУ

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Командира Першого окремого медичного батальйону Асана Чарухова призначили заступником командувача Медичних сил Збройних сил України. Відповідний наказ 14 жовтня підписав головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Чарухов — кримськотатарський активіст і колишній хірург-травматолог. До початку повномасштабного вторгнення він працював у Міністерстві охорони здоров’я, а у квітні 2022 року долучився до військової медичної служби.

У 2025 році він очолив Перший окремий медичний батальйон. Під його керівництвом підрозділ розробив евакуаційний наземний роботизований комплекс «Мауль», призначений для вивезення поранених військових із небезпечних ділянок фронту.

У серпні 2026 року президент Володимир Зеленський відзначив Чарухова нагородою «Національна легенда України». Він також нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

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