Командир медбатальйону Асан Чарухов став заступником командувача Медичних сил ЗСУ
Командира Першого окремого медичного батальйону Асана Чарухова призначили заступником командувача Медичних сил Збройних сил України. Відповідний наказ 14 жовтня підписав головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.
Чарухов — кримськотатарський активіст і колишній хірург-травматолог. До початку повномасштабного вторгнення він працював у Міністерстві охорони здоров’я, а у квітні 2022 року долучився до військової медичної служби.
У 2025 році він очолив Перший окремий медичний батальйон. Під його керівництвом підрозділ розробив евакуаційний наземний роботизований комплекс «Мауль», призначений для вивезення поранених військових із небезпечних ділянок фронту.
У серпні 2026 року президент Володимир Зеленський відзначив Чарухова нагородою «Національна легенда України». Він також нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
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