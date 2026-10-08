Кабмін призначив нову держсекретарку Міноборони
Кабінет Міністрів України призначив Зоряну Стецюк державним секретарем Міністерства оборони.
Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання. Про нього повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
До травня 2026 року Стецюк працювала заступницею міністра цифрової трансформації. До цього вона очолювала директорат реінжинірингу публічних послуг Мінцифри.
Водночас уряд звільнив Івана Турчака з посади державного секретаря Міноборони.
Джерело: Тарас Мельничук
Президент Володимир Зеленський 25 вересня призначив Віктора Кицюка суддею Печерського районного суду Києва. Раніше Кицюк уже працював у цьому суді, але його п’ятирічний строк повноважень завершився у травні 2014 року. Після цього його призначення кілька років розглядали Вища рада правосуддя та суди.