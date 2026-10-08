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Кабмін призначив нову держсекретарку Міноборони

UA NEWS 08 Жовтня 2026 19:40
Кабмін призначив нову держсекретарку Міноборони
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Кабінет Міністрів України призначив Зоряну Стецюк державним секретарем Міністерства оборони.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання. Про нього повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До травня 2026 року Стецюк працювала заступницею міністра цифрової трансформації. До цього вона очолювала директорат реінжинірингу публічних послуг Мінцифри.

Водночас уряд звільнив Івана Турчака з посади державного секретаря Міноборони.

Джерело: Тарас Мельничук

Президент Володимир Зеленський 25 вересня призначив Віктора Кицюка суддею Печерського районного суду Києва. Раніше Кицюк уже працював у цьому суді, але його п’ятирічний строк повноважень завершився у травні 2014 року. Після цього його призначення кілька років розглядали Вища рада правосуддя та суди.

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