Кабмин назначил нового государственного секретаря Минобороны

Кабинет министров Украины назначил Зоряну Стецюк государственным секретарем Министерства обороны.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

До мая 2026 года Стецюк работала заместителем министра цифровой трансформации. До этого она возглавляла директорат реинжиниринга публичных услуг Минцифры.

В то же время правительство освободило Ивана Турчака от должности государственного секретаря Минобороны.

Источник: Тарас Мельничук

Президент Владимир Зеленский 25 сентября назначил Виктора Кицюка судьей Печерского районного суда Киева. Ранее Кицюк уже работал в этом суде, но его пятилетний срок полномочий истек в мае 2014 года. После этого его назначение несколько лет рассматривалось Высшим советом правосудия и судами.

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