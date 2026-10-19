Верховний суд зупинив ув’язнення ексдепутата Хмельницької облради Миколи Харкавого

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Антикорупційний суд засудив колишнього депутата Хмельницької обласної ради Миколу Харкавого до позбавлення волі, однак він не потрапив за ґрати. Верховний суд зупинив виконання вироку, оскільки нині Харкавий проходить військову службу.

До Верховного суду разом із касаційною скаргою надійшло клопотання від адвоката засудженого про зупинення вироку на ухвали Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати. Як пояснила сторона захисту, наразі Микола Харкавий проходить військову службу, а також залучається до виконання завдань та заходів у складі відповідної військової частини. Свої аргументи адвокат підкріпила доданими до клопотання матеріалами і характеристикою засудженого.

«Клопотання захисника є обґрунтованим, у ньому наведено достатні підстави для зупинення виконання судових рішень щодо Миколи Харкавого», – йдеться в ухвалі Верховного суду від 14 жовтня.

Крім цього, Феміда узялася за перегляд ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22 вересня 2026 року у справі Харкавого. Захисниця засудженого у касаційній скарзі посилається «на істотне порушення вимог кримінального процесуального закону» попередніми судами і просить Верховний суд скасувати ухвалу апеляційного суду і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Джерело: Главком

Додамо, що антикорупціонери перевіряють статки депутатки Дрогобицької райради Христини Дуліб’яник, яка має 18 ділянок землі.

Нагадаємо, що раніше українські банківські установи отримали запит від антикорупціонерів на пошук банківських рахунків та проведення операцій на користь чи за дорученням ймовірно заступника начальника - начальника відділу митного оформлення №4 митного поста «Устилуг» Віктора Степановича Ковальського.

Також перевіряли статки заступниці Міністра юстиції України Людмили Кравченко, а також перевіряються фінансові операції членів її родини, зокрема головного спеціаліста відділу реінжинірингу електронних сервісів директорату реінжинірингу публічних послуг Міністерства цифрової трансформації України Торніке Угрехелідзе, який одружений ймовірно на дочці заступниці міністра юстиції Анастасії Кравченко.

Раніше Українські банківські установи отримали запит від антикорупціонерів на пошук банківських рахунків та проведення операцій на користь чи за дорученням першого заступника начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області — першого заступника Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Львівської області ДЕІ Валерія Вітковського. Цей чиновник воліє накопичувати статки у криптовалютах.

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