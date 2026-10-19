Верховный суд приостановил заключение под стражу экс-депутата Хмельницкого облсовета Николая Харкавого

Антикоррупционный суд приговорил бывшего депутата Хмельницкого областного совета Николая Харкавого к лишению свободы, однако он не оказался за решеткой. Верховный суд приостановил исполнение приговора, поскольку в настоящее время Харкавый проходит военную службу.

В Верховный суд вместе с кассационной жалобой поступило ходатайство от адвоката осужденного о приостановлении исполнения приговора на основании постановлений Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты. Как пояснила сторона защиты, в настоящее время Николай Харкавый проходит военную службу, а также привлекается к выполнению задач и мероприятий в составе соответствующей воинской части. Свои аргументы адвокат подкрепила приложенными к ходатайству материалами и характеристикой осужденного.

«Ходатайство защитника является обоснованным, в нем приведены достаточные основания для приостановления исполнения судебных решений в отношении Николая Харкавого», — говорится в постановлении Верховного суда от 14 октября.

Кроме того, Фемида приступила к пересмотру постановления Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 22 сентября 2026 года по делу Харкавого. Защитница осуждённого в кассационной жалобе ссылается «на существенное нарушение требований уголовного процессуального законодательства» предыдущими судами и просит Верховный суд отменить постановление апелляционного суда и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Источник: Главком

Добавим, что антикоррупционеры проверяют состояние депутата Дрогобычского райсовета Кристины Дулибьяник, которая владеет 18 земельными участками.

Напомним, что ранее украинские банковские учреждения получили запрос от антикоррупционеров о поиске банковских счетов и проведении операций в пользу или по поручению, предположительно, заместителя начальника - начальника отдела таможенного оформления №4 таможенного поста «Устилуг» Виктора Степановича Ковальского.

Также проверялось состояние заместительницы министра юстиции Украины Людмилы Кравченко, а также проверяются финансовые операции членов её семьи, в частности, главного специалиста отдела реинжиниринга электронных сервисов директората реинжиниринга публичных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Торнике Угрехелидзе, который, вероятно, женат на дочери заместителя министра юстиции Анастасии Кравченко.

Ранее украинские банковские учреждения получили запрос от антикоррупционеров о поиске банковских счетов и проведении операций в пользу или по поручению первого заместителя начальника Государственной экологической инспекции во Львовской области — первого заместителя Главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды Львовской области ГЭИ Валерия Витковского. Этот чиновник предпочитает накапливать состояние в криптовалютах.

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