На военное кладбище в Киевской области выделили ещё 879 миллионов гривен

13 октября государственное учреждение «Национальное военное мемориальное кладбище» заключило новый договор на сумму 879 млн грн с консорциумом «Билдинг Юа», который третий год строит мемориальное кладбище в Гатненской общине Киевской области. Контракт касается не нового этапа работ, а первой очереди строительства, в частности первого и второго пусковых комплексов.

Заказчик объяснил, почему выбрал консорциум «Билдинг Юа» без проведения открытого тендера. С августа 2024 года этот подрядчик уже выполняет основной договор на строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища общей стоимостью 1,75 млрд грн.

По утверждению государственного учреждения, в ходе реализации проекта возникла необходимость в дополнительных строительных работах, которые не были предусмотрены исходной документацией. Заказчик объяснил это непредвиденными обстоятельствами, из-за которых такие работы стали необходимыми для продолжения строительства.

«Дополнительные работы технически, технологически и экономически связаны с основным договором и должны выполняться одновременно и последовательно», — подчеркнуло государственное учреждение «Национальное военное мемориальное кладбище».

В сентябре 2026 года проект строительства военного кладбища был скорректирован. После этого был подготовлен экспертный отчет, а Министерство по делам ветеранов издало приказ, которым утвердило проектную документацию для финансирования дополнительных работ на сумму 879 млн грн.

В то же время остается непонятным, какие именно работы требуют столь значительного финансирования. В сопроводительной документации по закупке, обнародованной заказчиком, подробностей об их перечне нет.

Известно лишь, что завершить дополнительные работы планируется до конца 2027 года. Также обнародован календарный план финансирования, согласно которому уже в течение октября–декабря 2026 года консорциум «Билдинг Юа» должен освоить 685 млн грн из предусмотренных 879 млн грн. Новое финансирование привлекает внимание и с учетом средств, которые ранее уже были направлены на строительство военного кладбища.

По данным государственного веб-портала Spending, в течение 2024–2026 годов на первую очередь строительства Национального военного мемориального кладбища было потрачено более 800 млн грн. Все средства, в том числе авансовые платежи, поступили на счет консорциума «Билдинг Юа».

При этом в 2026 году бюджетные расходы на строительство военного кладбища существенно сократились по сравнению с предыдущими двумя годами. Самый крупный платеж в размере 17,51 млн грн был осуществлен в середине июля.

Еще в июне подрядчик обратился к заказчику с жалобой на неудовлетворительные темпы строительства. В консорциуме «Билдинг Юа» заявили, что задержки возникли не по его вине.

Среди препятствий подрядчик назвал неблагоприятные погодные условия, перебои с электроснабжением, а также систематическое препятствование выполнению работ со стороны физических лиц.

Источник: расследование Главкома

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