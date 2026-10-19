Зеленский обсудил с Папой Римским ситуацию в оккупированных Олешках

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV поднял вопрос о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Глава государства выразил надежду, что в город удастся доставить гуманитарную помощь, а мирных жителей — безопасно эвакуировать.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Святого Престола, во время беседы Понтифик обратил внимание на сложную ситуацию в Олешках и напомнил о просьбе о гуманитарном перемирии, которую ранее передал главе Кремля Путину.

«Папа выразил надежду, что сотрудничество обеих сторон позволит обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения», — говорится в сообщении.

В завершение беседы Папа Лев XIV подтвердил приверженность Святого Престола делу диалога и мира.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи обсудил с Папой Римским также эскалацию конфликта со стороны России и постоянные удары России по украинским городам и населённым пунктам.

«Поговорил с Папой Римским Львом XIV и пожелал Его Святейшеству полного и скорейшего выздоровления после операции. Мы благодарны за то, что даже в этот непростой личный период Его Святейшество помнит об Украине и молится за наших людей. Подробно рассказал о ситуации с российской эскалацией, постоянных ударах России по украинским городам и населённым пунктам. Конечно, мы также обсудили все существующие вызовы и угрозы безопасности, в частности периодическое отсутствие предупреждений от партнеров о российских баллистических атаках, что произошло уже трижды за последнее время», — отметил Зеленский.

Он поблагодарил Понтифика за поддержку и все усилия, направленные на достижение достойного мира.

Об этом сообщило Vatican News.

В Олешках остаются около двух тысяч человек.

Ситуация в Олешках является примером геноцида со стороны России, — Зеленский.

К ситуации с Олешками можно применить модель, которая используется в районе Запорожской АЭС.

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