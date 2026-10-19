НБУ выпустил новую памятную монету в честь Богдана Гаврилишина

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету, посвященную 100-летию со дня рождения Богдана Гаврилишина — выдающегося украинца. Номинал монеты составляет 2 гривны, а ее тираж — до 50 тысяч экземпляров.

«Он прошел путь от вынужденной эмиграции до признанного международного эксперта по управлению и экономическому развитию, но всегда сохранял связь с Родиной. Жил и работал в Канаде и Швейцарии, возглавлял Международный институт менеджмента в Женеве, был одним из основателей Европейского форума менеджмента в Давосе, который впоследствии стал Всемирным экономическим форумом», — отметили в НБУ.

Монета «100 лет со дня рождения Богдана Гаврилишина» имеет номинал 2 гривны и изготовлена из нейзильбера.



На её реверсе изображен портрет Богдана Гаврилишина, надпись с его именем, а также его известная фраза – «МЕЧТАЙТЕ СТРАСТНО».

На аверсе — букет из калины, кленового листа и эдельвейса — символов Украины, Канады и Швейцарии.

Тираж монеты — до 50 000 штук в сувенирной упаковке. Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах.

Как сообщила пресс-служба регулятора, монета продолжает серию «Выдающиеся личности Украины».



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