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Новости Украина

Зеленский провёл переговоры с американской оборонной компанией Lockheed Martin

UA NEWS 19 Октября 2026 22:53
Зеленский провёл переговоры с американской оборонной компанией Lockheed Martin

В понедельник, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin. Одной из тем обсуждения стала защита Украины от баллистических ракет.

Зеленский подчеркнул, что системы Patriot этой компании и самолеты F-16 играют важную роль в защите от российских баллистических ракет и реактивных «шахидов». 

«И с обоими направлениями сейчас непросто. Обсудили, как мы можем расширить и увеличить поставки. Сейчас компания наращивает производство перехватчиков баллистических ракет», — сказал он.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает, что часть из них сможет закупить.

«Также стараемся сделать всё, чтобы обслуживание и ремонт F-16 происходили в Украине. Спасибо за встречу. Важно, что Lockheed Martin присутствует в Украине. Делаем со своей стороны всё, чтобы наше партнёрство расширялось», — добавил украинский президент.

Об этом он сообщил в соцсетях.

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