Россия поддержала трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд — Зеленский

Российская сторона выразила поддержку инициативе проведения трехсторонней встречи на уровне делегаций. Об этом 21 октября сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита специального представителя президента США Стива Виткоффа в Россию.

По словам главы государства, американская сторона предлагает организовать переговоры в кратчайшие сроки, и Украина полностью разделяет эту позицию. В настоящее время окончательные даты проведения возможной встречи находятся на стадии согласования между сторонами.

Источник: Интерфакс-Украина.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о достижении положительного сдвига в ходе переговоров о прекращении войны и формировании основы для прочного мира. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с российским диктатором Путиным.

Украина и Россия согласились на предложение США возобновить трехсторонние переговоры на техническом уровне. Инициативу поддержали после встреч американских представителей в Осло и Санкт-Петербурге.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

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