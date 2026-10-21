Росія підтримала тристоронню зустріч на рівні команд для переговорів – Зеленський

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Російська сторона висловила підтримку ініціативі проведення тристоронньої зустрічі на рівні делегацій. Про це 21 жовтня повідомив Президент України Володимир Зеленський за результатами візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Росії.

За словами Глави держави, американська сторона пропонує організувати переговори у найкоротші терміни, і Україна повністю поділяє цю позицію. Наразі остаточні дати проведення можливої зустрічі перебувають на стадії узгодження між сторонами.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив про досягнення позитивного зрушення під час переговорів щодо припинення війни та формування підґрунтя для тривалого миру. Відповідну заяву він зробив за підсумками зустрічі з російським диктатором путіним.

Україна та Росія погодилися на пропозицію США відновити тристоронні переговори на технічному рівні. Ініціативу підтримали після зустрічей американських представників в Осло та Санкт-Петербурзі.

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

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