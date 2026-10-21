Rosja poparła trójstronne spotkanie na szczeblu zespołów negocjacyjnych – Zełenski

Strona rosyjska wyraziła poparcie dla inicjatywy zorganizowania trójstronnego spotkania na szczeblu delegacji. Poinformował o tym 21 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w związku z wynikami wizyty specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Steve’a Witkofa w Rosji.

Według głowy państwa strona amerykańska proponuje zorganizowanie rozmów w jak najkrótszym terminie, a Ukraina w pełni podziela to stanowisko. Obecnie ostateczne terminy ewentualnego spotkania są na etapie uzgadniania między stronami.

Źródło: Interfax-Ukraina.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner oświadczył, że osiągnięto pozytywny postęp podczas rozmów dotyczących zakończenia wojny i stworzenia podstaw dla trwałego pokoju. Odpowiednie oświadczenie wygłosił po spotkaniu z rosyjskim dyktatorem Putinem.

Ukraina i Rosja zgodziły się na propozycję USA dotyczącą wznowienia trójstronnych rozmów na poziomie technicznym. Inicjatywę tę poparto po spotkaniach amerykańskich przedstawicieli w Oslo i Sankt Petersburgu.

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

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