W Ukrainie opracowano wytyczne dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w nauce

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy wraz z grupą ekspertów opracowało zalecenia dla naukowców dotyczące wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w badaniach i publikacjach.

Zgodnie z nowymi zasadami naukowcom kategorycznie zabrania się wskazywania sztucznej inteligencji jako autora prac, fałszowania informacji lub wykorzystywania algorytmów do podejmowania decyzji dotyczących kwalifikacji lub finansowania, a recenzentom zabrania się powierzania sieciom neuronowym eksperckiej oceny i weryfikacji manuskryptów. Badacze są zobowiązani do zachowania kontroli ludzkiej oraz ujawniania szczegółów wykorzystania sztucznej inteligencji zgodnie z taksonomią GAIDeT.

Jednocześnie algorytmy są przydatne w bezpiecznych scenariuszach, w których:

automatycznie sprawdzają pisownię i podstawowo formatują dokumenty;

edytują i tłumaczą gotowy tekst autorski;

wyszukują słowa kluczowe i porządkują metadane;

przygotowują kod programowy i porządkują własne pomysły badacza. Źródło: https://censor.net/ua/n4029906

Źródło: Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy.

OpenAI opublikowało setki badań matematycznych stworzonych przez swój wewnętrzny model sztucznej inteligencji. Nie chodzi tu o zwykłe rozwiązywanie równań czy pomoc studentom w odrabianiu zadań domowych, ale o wyniki w złożonych dziedzinach matematyki, w których badacze od lat pracują nad nierozwiązanymi problemami.

Google ogłosiło wprowadzenie AI co-scientist, sztucznej inteligencji, która – według firmy – ma pomagać naukowcom w tworzeniu hipotez i planów badawczych. Google przedstawił go jako sposób na odkrywanie nowej wiedzy, ale eksperci uważają, że to i podobne narzędzia na razie nie działają.

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