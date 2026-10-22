W Ukrainie opracowano wytyczne dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w nauce
Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy wraz z grupą ekspertów opracowało zalecenia dla naukowców dotyczące wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w badaniach i publikacjach.
Zgodnie z nowymi zasadami naukowcom kategorycznie zabrania się wskazywania sztucznej inteligencji jako autora prac, fałszowania informacji lub wykorzystywania algorytmów do podejmowania decyzji dotyczących kwalifikacji lub finansowania, a recenzentom zabrania się powierzania sieciom neuronowym eksperckiej oceny i weryfikacji manuskryptów. Badacze są zobowiązani do zachowania kontroli ludzkiej oraz ujawniania szczegółów wykorzystania sztucznej inteligencji zgodnie z taksonomią GAIDeT.
Jednocześnie algorytmy są przydatne w bezpiecznych scenariuszach, w których:
- automatycznie sprawdzają pisownię i podstawowo formatują dokumenty;
- edytują i tłumaczą gotowy tekst autorski;
- wyszukują słowa kluczowe i porządkują metadane;
- przygotowują kod programowy i porządkują własne pomysły badacza. Źródło: https://censor.net/ua/n4029906
Źródło: Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy.
OpenAI opublikowało setki badań matematycznych stworzonych przez swój wewnętrzny model sztucznej inteligencji. Nie chodzi tu o zwykłe rozwiązywanie równań czy pomoc studentom w odrabianiu zadań domowych, ale o wyniki w złożonych dziedzinach matematyki, w których badacze od lat pracują nad nierozwiązanymi problemami.
Google ogłosiło wprowadzenie AI co-scientist, sztucznej inteligencji, która – według firmy – ma pomagać naukowcom w tworzeniu hipotez i planów badawczych. Google przedstawił go jako sposób na odkrywanie nowej wiedzy, ale eksperci uważają, że to i podobne narzędzia na razie nie działają.