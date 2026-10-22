В Украине разработали рекомендации по использованию искусственного интеллекта в науке

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с экспертной группой разработало рекомендации для ученых по использованию генеративного искусственного интеллекта в исследованиях и публикациях.

Согласно новым правилам, ученым категорически запрещено указывать ИИ в качестве автора работ, фабриковать информацию или использовать алгоритмы для принятия решений о квалификации или финансировании, а рецензентам запрещено поручать нейронным сетям экспертную оценку и проверку рукописей. Исследователи обязаны сохранять человеческий контроль и раскрывать детали использования ИИ в соответствии с таксономией GAIDeT.

При этом алгоритмы полезны в безопасных сценариях, которые:

автоматически проверяют орфографию и выполняют базовое форматирование документов;

редактируют и переводят готовый авторский текст;

ищут ключевые слова и систематизируют метаданные;

подготавливают программный код и структурируют собственные идеи исследователя. Источник: https://censor.net/ua/n4029906

Источник: Министерство цифровой трансформации Украины.

OpenAI опубликовала сотни математических исследований, созданных её внутренней моделью искусственного интеллекта. Речь идет не о привычном решении уравнений или помощи студентам с домашними заданиями, а о результатах в сложных областях математики, где исследователи годами работают над нерешенными проблемами.

Google анонсировал AI co-scientist — искусственный интеллект, который, по словам компании, предназначен для помощи учёным в создании гипотез и планов исследований. Google представил его как способ открытия новых знаний, но эксперты считают, что этот и подобные инструменты пока не работают.

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