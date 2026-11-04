Фото: Украинская компания Ratel Robotics разработала семь моделей беспилотников
Украинская компания Ratel Robotics, известная производством наземных беспилотников, разработала собственную линейку беспилотных летательных аппаратов.
В компании сообщили о расширении ассортимента продукции, чтобы предлагать больше технических решений для выполнения различных задач. Новая линейка насчитывает семь моделей БПЛА, среди которых ударные FPV-дроны, разведывательные беспилотники и дрон-перехватчик.
«Ratel Robotics объединяет наземные и воздушные беспилотные решения ради общей цели — сохранять жизни военных», — отметили в компании.
Тяжёлый Black Stork
Black Stork — тяжелая 30-дюймовая многоцелевая беспилотная платформа, предназначенная для ударных миссий, логистики и разведки.
Основные характеристики:
Дрон оснащен оптической системой для круглосуточной работы, модулем StabX для навигации без GPS, а также системой Starlink для передачи видео и управления.
Ударный Owl A
Owl A (Attack) — тяжёлый 22-дюймовый ударный беспилотник, предназначенный для поражения бронетехники, укреплений и живой силы противника.
Основные характеристики:
Управление и передача видеосигнала через Starlink обеспечивают связь в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Разведчик Owl R
Owl R (Recon) — 22-дюймовый разведывательный беспилотник для наблюдения, корректировки огня и сбора разведывательных данных.
Он оснащен камерой Tarot T30X с 30-кратным оптическим увеличением и модулем StabX-День, который обеспечивает стабильную работу в условиях подавления GPS.
Управление и передача видео осуществляются через Starlink, что позволяет поддерживать связь в условиях РЭБ.
Тактический Sparrow 10
Sparrow 10 — быстрый и маневренный 10-дюймовый ударный FPV-дрон для выполнения тактических задач.
Основные характеристики:
Компактный Sparrow 7
Sparrow 7 — 7-дюймовый ударный FPV-дрон.
По информации производителя, он предназначен для поражения техники, укреплений и живой силы противника.
Благодаря маневренности аппарат может работать в сложных условиях и в ограниченном пространстве.
Основные характеристики:
Оптоволоконный Sparrow OF
Sparrow OF — 10-дюймовый ударный FPV-дрон с управлением через оптоволоконный кабель. Он предназначен для работы в условиях интенсивного воздействия средств РЭБ.
Оптоволоконная связь обеспечивает передачу видео и управление без радиоизлучения.
Основные характеристики:
Также дрон совместим с пусковой платформой для беспилотников.
Перехватчик Squid-100Н
Squid-100Н — высокоскоростной дрон-перехватчик, предназначенный для уничтожения вражеских БПЛА непосредственно в воздухе.
Основные характеристики:
Таким образом, новая линейка Ratel Robotics охватывает беспилотные платформы для наземных, ударных, разведывательных, логистических задач и перехвата воздушных целей.
Об этом сообщили в компании.
Новые украинские дроны-перехватчики проходят испытания в реальных условиях.
Украинские дроны получили систему навигации, аналогичную системе Tomahawk.
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До этого Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный авиационный комплекс «Волиняка».
Ранее Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в войсках дистанционно управляемый боевой модуль «ШаБля» МК19(М). Он оснащен автоматическим гранатометом МК19 калибра 40 мм.