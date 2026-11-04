Фото: Украинская компания Ratel Robotics разработала семь моделей беспилотников

Украинская компания Ratel Robotics, известная производством наземных беспилотников, разработала собственную линейку беспилотных летательных аппаратов. В компании сообщили о расширении ассортимента продукции, чтобы предлагать больше технических решений для выполнения различных задач. Новая линейка насчитывает семь моделей БПЛА, среди которых ударные FPV-дроны, разведывательные беспилотники и дрон-перехватчик.

«Ratel Robotics объединяет наземные и воздушные беспилотные решения ради общей цели — сохранять жизни военных», — отметили в компании.

Тяжёлый Black Stork

Black Stork — тяжелая 30-дюймовая многоцелевая беспилотная платформа, предназначенная для ударных миссий, логистики и разведки.

Основные характеристики:

грузоподъемность — до 10 кг;

продолжительность полёта — до 50 минут;

дальность — до 15 км.

Дрон оснащен оптической системой для круглосуточной работы, модулем StabX для навигации без GPS, а также системой Starlink для передачи видео и управления.

Ударный Owl A

Owl A (Attack) — тяжёлый 22-дюймовый ударный беспилотник, предназначенный для поражения бронетехники, укреплений и живой силы противника.

Основные характеристики:

полезная нагрузка — до 5 кг;

дальность применения — до 30 км;

продолжительность полёта — до 45 минут.

Управление и передача видеосигнала через Starlink обеспечивают связь в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Разведчик Owl R

Owl R (Recon) — 22-дюймовый разведывательный беспилотник для наблюдения, корректировки огня и сбора разведывательных данных.

Он оснащен камерой Tarot T30X с 30-кратным оптическим увеличением и модулем StabX-День, который обеспечивает стабильную работу в условиях подавления GPS.

Управление и передача видео осуществляются через Starlink, что позволяет поддерживать связь в условиях РЭБ.

Тактический Sparrow 10

Sparrow 10 — быстрый и маневренный 10-дюймовый ударный FPV-дрон для выполнения тактических задач.

Основные характеристики:

полезная нагрузка — до 2 кг;

дальность применения — до 10 км;

максимальная скорость — до 90 км/ч;

продолжительность полёта — до 15 минут.

Компактный Sparrow 7

Sparrow 7 — 7-дюймовый ударный FPV-дрон.

По информации производителя, он предназначен для поражения техники, укреплений и живой силы противника.

Благодаря маневренности аппарат может работать в сложных условиях и в ограниченном пространстве.

Основные характеристики:

полезная нагрузка — до 1,5 кг;

дальность применения — до 10 км;

скорость — до 80 км/ч;

продолжительность полёта — до 15 минут.

Оптоволоконный Sparrow OF

Sparrow OF — 10-дюймовый ударный FPV-дрон с управлением через оптоволоконный кабель. Он предназначен для работы в условиях интенсивного воздействия средств РЭБ.

Оптоволоконная связь обеспечивает передачу видео и управление без радиоизлучения.

Основные характеристики:

боевая нагрузка — до 1,5 кг;

крейсерская скорость — 50 км/ч;

максимальная скорость — до 80 км/ч.

Также дрон совместим с пусковой платформой для беспилотников.

Перехватчик Squid-100Н

Squid-100Н — высокоскоростной дрон-перехватчик, предназначенный для уничтожения вражеских БПЛА непосредственно в воздухе.

Основные характеристики:

максимальная скорость — до 305 км/ч;

крейсерская скорость — 180 км/ч;

продолжительность полёта — до 15 минут;

взлетная масса — 5,9 кг;

полезная нагрузка — до 1,2 кг.

Таким образом, новая линейка Ratel Robotics охватывает беспилотные платформы для наземных, ударных, разведывательных, логистических задач и перехвата воздушных целей.



Об этом сообщили в компании.

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