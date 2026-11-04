Фото: Українська компанія Ratel Robotics розробила сім моделей безпілотників
Українська компанія Ratel Robotics, відома виробництвом наземних безпілотників, розробила власну лінійку безпілотних літальних апаратів.
У компанії повідомили про розширення асортименту продукції, щоб пропонувати більше технічних рішень для виконання різних завдань. Нова лінійка налічує сім моделей БПЛА, серед яких ударні FPV-дрони, розвідувальні безпілотники та дрон-перехоплювач.
«Ratel Robotics об’єднує наземні та повітряні безпілотні рішення заради спільної мети — зберігати життя військових», — зазначили в компанії.
Важкий Black Stork
Black Stork — важка 30-дюймова багатоцільова безпілотна платформа, призначена для ударних місій, логістики та розвідки.
Основні характеристики:
Дрон оснащений оптичною системою для цілодобової роботи, модулем StabX для навігації без GPS, а також системою Starlink для передавання відео та керування.
Ударний Owl A
Owl A (Attack) — важкий 22-дюймовий ударний безпілотник, призначений для ураження бронетехніки, укріплень і живої сили противника.
Основні характеристики:
Керування та передавання відеосигналу через Starlink забезпечують зв’язок в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Розвідник Owl R
Owl R (Recon) — 22-дюймовий розвідувальний безпілотник для спостереження, коригування вогню та збору розвідувальних даних.
Він оснащений камерою Tarot T30X із 30-кратним оптичним збільшенням і модулем StabX-День, який забезпечує стабільну роботу в умовах придушення GPS.
Керування та передавання відео здійснюються через Starlink, що дає змогу підтримувати зв’язок в умовах дії РЕБ.
Тактичний Sparrow 10
Sparrow 10 — швидкий і маневрений 10-дюймовий ударний FPV-дрон для виконання тактичних завдань.
Основні характеристики:
Компактний Sparrow 7
Sparrow 7 — 7-дюймовий ударний FPV-дрон.
За інформацією виробника, він призначений для ураження техніки, укріплень і живої сили противника.
Завдяки маневреності апарат може працювати у складних умовах та обмеженому просторі.
Основні характеристики:
Оптоволоконний Sparrow OF
Sparrow OF — 10-дюймовий ударний FPV-дрон з керуванням через оптоволоконний кабель. Він призначений для роботи в умовах інтенсивної дії засобів РЕБ.
Оптоволоконний зв’язок забезпечує передавання відео та керування без радіовипромінювання.
Основні характеристики:
Також дрон сумісний із пусковою платформою для безпілотників.
Перехоплювач Squid-100Н
Squid-100Н — високошвидкісний дрон-перехоплювач, призначений для знищення ворожих БПЛА безпосередньо в повітрі.
Основні характеристики:
Таким чином, нова лінійка Ratel Robotics охоплює безпілотні платформи для наземних, ударних, розвідувальних, логістичних завдань і перехоплення повітряних цілей.
Про це повідомили у компанії .
Нові українські дрони-перехоплювачі проходять випробування на практиці.
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