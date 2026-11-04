Фото: Українська компанія Ratel Robotics розробила сім моделей безпілотників

Українська компанія Ratel Robotics, відома виробництвом наземних безпілотників, розробила власну лінійку безпілотних літальних апаратів. У компанії повідомили про розширення асортименту продукції, щоб пропонувати більше технічних рішень для виконання різних завдань. Нова лінійка налічує сім моделей БПЛА, серед яких ударні FPV-дрони, розвідувальні безпілотники та дрон-перехоплювач.

«Ratel Robotics об’єднує наземні та повітряні безпілотні рішення заради спільної мети — зберігати життя військових», — зазначили в компанії.

Важкий Black Stork

Black Stork — важка 30-дюймова багатоцільова безпілотна платформа, призначена для ударних місій, логістики та розвідки.

Основні характеристики:

вантажопідйомність — до 10 кг;

тривалість польоту — до 50 хвилин;

дальність — до 15 км.

Дрон оснащений оптичною системою для цілодобової роботи, модулем StabX для навігації без GPS, а також системою Starlink для передавання відео та керування.

Ударний Owl A

Owl A (Attack) — важкий 22-дюймовий ударний безпілотник, призначений для ураження бронетехніки, укріплень і живої сили противника.

Основні характеристики:

корисне навантаження — до 5 кг;

дальність застосування — до 30 км;

тривалість польоту — до 45 хвилин.

Керування та передавання відеосигналу через Starlink забезпечують зв’язок в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Розвідник Owl R

Owl R (Recon) — 22-дюймовий розвідувальний безпілотник для спостереження, коригування вогню та збору розвідувальних даних.

Він оснащений камерою Tarot T30X із 30-кратним оптичним збільшенням і модулем StabX-День, який забезпечує стабільну роботу в умовах придушення GPS.

Керування та передавання відео здійснюються через Starlink, що дає змогу підтримувати зв’язок в умовах дії РЕБ.

Тактичний Sparrow 10

Sparrow 10 — швидкий і маневрений 10-дюймовий ударний FPV-дрон для виконання тактичних завдань.

Основні характеристики:

корисне навантаження — до 2 кг;

дальність застосування — до 10 км;

максимальна швидкість — до 90 км/год;

тривалість польоту — до 15 хвилин.

Компактний Sparrow 7

Sparrow 7 — 7-дюймовий ударний FPV-дрон.

За інформацією виробника, він призначений для ураження техніки, укріплень і живої сили противника.

Завдяки маневреності апарат може працювати у складних умовах та обмеженому просторі.

Основні характеристики:

корисне навантаження — до 1,5 кг;

дальність застосування — до 10 км;

швидкість — до 80 км/год;

тривалість польоту — до 15 хвилин.

Оптоволоконний Sparrow OF

Sparrow OF — 10-дюймовий ударний FPV-дрон з керуванням через оптоволоконний кабель. Він призначений для роботи в умовах інтенсивної дії засобів РЕБ.

Оптоволоконний зв’язок забезпечує передавання відео та керування без радіовипромінювання.

Основні характеристики:

бойове навантаження — до 1,5 кг;

крейсерська швидкість — 50 км/год;

максимальна швидкість — до 80 км/год.

Також дрон сумісний із пусковою платформою для безпілотників.

Перехоплювач Squid-100Н

Squid-100Н — високошвидкісний дрон-перехоплювач, призначений для знищення ворожих БПЛА безпосередньо в повітрі.

Основні характеристики:

максимальна швидкість — до 305 км/год;

крейсерська швидкість — 180 км/год;

тривалість польоту — до 15 хвилин;

злітна маса — 5,9 кг;

корисне навантаження — до 1,2 кг.

Таким чином, нова лінійка Ratel Robotics охоплює безпілотні платформи для наземних, ударних, розвідувальних, логістичних завдань і перехоплення повітряних цілей.



Про це повідомили у компанії .

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