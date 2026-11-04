Ukraińska firma Ratel Robotics, znana z produkcji naziemnych bezzałogowych pojazdów, opracowała własną linię bezzałogowych statków powietrznych. Firma poinformowała o rozszerzeniu asortymentu produktów, aby oferować więcej rozwiązań technicznych do realizacji różnych zadań. Nowa linia obejmuje siedem modeli bezzałogowych statków powietrznych, w tym drony uderzeniowe FPV, drony rozpoznawcze oraz dron przechwytujący.

„Ratel Robotics łączy naziemne i powietrzne rozwiązania bezzałogowe w imię wspólnego celu — ratowania życia żołnierzy” — zaznaczyli w firmie.

Ciężki Black Stork

Black Stork to ciężka, 30-calowa, wielozadaniowa platforma bezzałogowa przeznaczona do misji uderzeniowych, logistycznych i rozpoznawczych.

Główne parametry:

ładowność — do 10 kg;

czas lotu — do 50 minut;

zasięg — do 15 km.

Dron jest wyposażony w system optyczny umożliwiający pracę w trybie całodobowym, moduł StabX do nawigacji bez GPS, a także system Starlink do transmisji obrazu i sterowania.

Dron uderzeniowy Owl A

Owl A (Attack) — ciężki, 22-calowy dron uderzeniowy, przeznaczony do niszczenia pojazdów opancerzonych, umocnień i sił żywych przeciwnika.

Główne parametry:

ładowność — do 5 kg;

zasięg działania — do 30 km;

czas lotu — do 45 minut.

Sterowanie i transmisja sygnału wideo za pośrednictwem Starlink zapewniają łączność w warunkach działania środków walki radioelektronicznej (REB).

Dron rozpoznawczy Owl R

Owl R (Recon) — 22-calowy bezzałogowy statek powietrzny przeznaczony do obserwacji, kierowania ogniem i gromadzenia danych rozpoznawczych.

Jest wyposażony w kamerę Tarot T30X z 30-krotnym powiększeniem optycznym oraz moduł StabX-Dzień, który zapewnia stabilną pracę w warunkach zakłóceń sygnału GPS.

Sterowanie i transmisja obrazu odbywają się za pośrednictwem sieci Starlink, co pozwala na utrzymanie łączności w warunkach działania środków przeciwradiowych.

Taktyczny Sparrow 10

Sparrow 10 — szybki i zwrotny 10-calowy dron uderzeniowy typu FPV przeznaczony do wykonywania zadań taktycznych.

Główne parametry:

ładowność — do 2 kg;

zasięg działania — do 10 km;

maksymalna prędkość — do 90 km/h;

czas lotu — do 15 minut.

Kompaktowy Sparrow 7

Sparrow 7 — 7-calowy dron uderzeniowy typu FPV.

Według informacji producenta jest przeznaczony do niszczenia sprzętu, umocnień i sił żywych przeciwnika.

Dzięki swojej zwrotności urządzenie może działać w trudnych warunkach i w ograniczonej przestrzeni.

Główne parametry:

ładowność — do 1,5 kg;

zasięg działania — do 10 km;

prędkość — do 80 km/h;

czas lotu — do 15 minut.

Sparrow OF z łączem światłowodowym

Sparrow OF — 10-calowy dron FPV typu „stunt” sterowany za pomocą kabla światłowodowego. Przeznaczony jest do pracy w warunkach intensywnego działania środków przeciwradiowych.

Łączność światłowodowa zapewnia transmisję obrazu i sterowanie bez promieniowania radiowego.

Główne parametry:

ładunek bojowy — do 1,5 kg;

prędkość przelotowa — 50 km/h;

prędkość maksymalna — do 80 km/h.

Dron jest również kompatybilny z platformą startową dla bezzałogowych statków powietrznych.

Przechwytujący dron Squid-100N

Squid-100N — szybki dron przechwytujący, przeznaczony do niszczenia wrogich bezzałogowych statków powietrznych bezpośrednio w powietrzu.

Główne parametry:

maksymalna prędkość — do 305 km/h;

prędkość przelotowa — 180 km/h;

czas lotu — do 15 minut;

masa startowa — 5,9 kg;

ładowność — do 1,2 kg.

W ten sposób nowa linia produktów Ratel Robotics obejmuje bezzałogowe platformy przeznaczone do zadań lądowych, bojowych, rozpoznawczych, logistycznych oraz przechwytywania celów powietrznych.



Informację tę podała firma.

Nowe ukraińskie drony przechwytujące przechodzą testy w warunkach rzeczywistych.

Ukraińskie drony zostały wyposażone w system nawigacji podobny do systemu Tomahawk.

Niedawno Ministerstwo Obrony Ukrainy skodyfikowało i dopuściło do użytku w Siłach Zbrojnych Ukrainy trzy światłowodowe kompleksy FPV produkowane przez przedsiębiorstwa należące do spółki akcyjnej „Ukraiński Przemysł Obronny”.

Wcześniej Ministerstwo Obrony skodyfikowało i dopuściło do eksploatacji w Siłach Zbrojnych Ukrainy krajowy bezzałogowy kompleks lotniczy „Volyniaka”.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Ukrainy dopuściło do eksploatacji w siłach zbrojnych zdalnie sterowany moduł bojowy „Szabla” MK19(M). Jest on wyposażony w automatyczny granatnik MK19 kalibru 40 mm.