Ukraina do tej pory nie otrzymała 16 miliardów dolarów amerykańskich z tytułu pomocy finansowej i wojskowej przewidzianej w poprzednich porozumieniach i decyzjach strony amerykańskiej.

Stwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, podkreślając, że wypłata tych środków została wstrzymana. Głowa państwa podkreśliła konieczność aktywnej współpracy z nową infrastrukturą polityczną USA w celu utrzymania poparcia obu partii oraz wznowienia finansowania.

Według Zełenskiego, biorąc pod uwagę obecny układ sił, właściwe nawiązanie dialogu z Waszyngtonem może zwiększyć szanse Ukrainy na pozyskanie dodatkowej pomocy od amerykańskich partnerów.

Źródło: TSN.

Wcześniej Zełenski oświadczył, że Ukraina otrzymuje od USA średnio zaledwie 12 pocisków do systemów Patriot miesięcznie.

Ukraina od prawie miesiąca oczekuje na podpis ministra obrony USA Pita Hagseta, niezbędny do dostawy pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS. Prezydent Wołodymyr Zełenski polecił ponownie omówić tę kwestię ze stroną amerykańską.

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