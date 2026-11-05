Зеленский напомнил о 16 миллиардах долларов, недополученных от США

Украина до сих пор не получила 16 миллиардов долларов США в рамках финансовой и военной помощи, предусмотренной предыдущими договоренностями и решениями американской стороны.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что выделение этих средств было приостановлено. Глава государства подчеркнул необходимость активной работы с новой политической инфраструктурой США для сохранения двухпартийной поддержки и возобновления финансирования.

По словам Зеленского, учитывая текущее перераспределение сил, правильное построение диалога с Вашингтоном способно увеличить шансы Украины на привлечение дополнительной помощи от американских партнеров.

Источник: ТСН.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина получает от США в среднем лишь 12 ракет для Patriot в месяц.

Украина уже почти месяц ожидает подписи министра обороны США Пита Хэгсета, необходимой для поставки ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS. Президент Владимир Зеленский поручил повторно обсудить этот вопрос с американской стороной.

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