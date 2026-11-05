Зеленский рассчитывает на усиление поддержки Украины со стороны Конгресса США

Президент Владимир Зеленский надеется, что после выборов в США изменится расклад сил в Конгрессе и Украина получит больше финансовой и военной помощи. По его мнению, более активная поддержка со стороны Вашингтона может повлиять на решение Владимира Путина о продолжении войны.

Зеленский подчеркнул, что Украина пользуется поддержкой обеих ведущих политических сил США — Демократической и Республиканской партий. Он поблагодарил представителей обеих партий за помощь, но отметил, что во время предвыборной кампании именно демократы особенно активно говорили о поддержке Украины и продолжении военной помощи. По словам президента, в течение последних двух лет связь между США и Европой в вопросах поддержки Украины несколько ослабла. В то же время для Киева важно, чтобы Вашингтон и европейские столицы действовали согласованно. Зеленский считает, что без такого сотрудничества остановить российского президента Владимира Путина будет значительно сложнее.

«У нас есть двухпартийная поддержка. Я благодарен и демократам, и республиканцам за это. Но во время выборов демократы очень четко говорят о поддержке Украины, об оказании Украине помощи. На мой взгляд, эти связи были несколько утрачены между Америкой и Европой за последние два года. А этот союз для нас очень важен, потому что без него остановить Путина очень сложно. И поэтому есть надежда на то, что теперь сложится такой баланс сил, что нас будут больше поддерживать», — сказал президент.

Отдельно Зеленский пояснил, на какую именно помощь рассчитывает Украина. Речь идет не только о политических заявлениях, но и о конкретных решениях Конгресса по финансированию и поставкам вооружения. По словам главы государства, важно, чтобы американская поддержка была соизмерима с той, которую сейчас оказывают европейские страны. «Если Конгресс начнет говорить о сильной финансовой поддержке или поддержке Украины оружием — такой, какую, например, сегодня демонстрирует Европа, — это будет позитив», — подчеркнул Зеленский.

Он также объяснил, как такая помощь может повлиять на ход войны. По мнению президента, если Россия увидит, что Украина и в дальнейшем будет получать значительную военную и финансовую поддержку от США, Кремлю придется пересмотреть свои расчеты. В частности, Путин может задуматься, имеет ли смысл продолжать войну в таких условиях. Зеленский считает, что усиление американской помощи способно оказать дополнительное давление на Россию и приблизить возможность переговоров.

В то же время президент не заявлял, что изменения в Конгрессе автоматически приведут к увеличению помощи. Он выразил надежду, что новый баланс политических сил в США будет способствовать принятию решений в пользу Украины. Об этом сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

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