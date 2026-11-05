Україна здатна виробляти більше дронів, ніж має фінансування – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що український оборонний комплекс опанував виробництво високоефективних технологій, проте внутрішні фінансові можливості обмежують масштабний випуск продукції.
За словами глави держави, Україна здатна виробляти в рази більше безпілотників, ніж наразі має коштів для їхньої оплати. Для покриття потреб війська Київ розбудовує спільні виробничі потужності з міжнародними партнерами та готовий ділитися власним бойовим досвідом і готовими інженерними рішеннями.
У межах ініціативи під назвою «Drone Deals» президент запросив усі зацікавлені країни долучитися до співпраці задля підвищення безпеки, наголосивши на відкрирості партнерства й в інших взаємовигідних напрямах.
Джерело: Офіс президента.
Україна суттєво нарощуватиме випуск дронів-перехоплювачів, здатних збивати швидкісні російські реактивні «Шахеди». Про плани розширити виробництво таких безпілотників заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
Коли в Україні будуть дрони-перехоплювачі та хто відповість за провал ППО: висновки експертів.