Україна здатна виробляти більше дронів, ніж має фінансування – Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що український оборонний комплекс опанував виробництво високоефективних технологій, проте внутрішні фінансові можливості обмежують масштабний випуск продукції.

За словами глави держави, Україна здатна виробляти в рази більше безпілотників, ніж наразі має коштів для їхньої оплати. Для покриття потреб війська Київ розбудовує спільні виробничі потужності з міжнародними партнерами та готовий ділитися власним бойовим досвідом і готовими інженерними рішеннями.

У межах ініціативи під назвою «Drone Deals» президент запросив усі зацікавлені країни долучитися до співпраці задля підвищення безпеки, наголосивши на відкрирості партнерства й в інших взаємовигідних напрямах.

Джерело: Офіс президента.

Україна суттєво нарощуватиме випуск дронів-перехоплювачів, здатних збивати швидкісні російські реактивні «Шахеди». Про плани розширити виробництво таких безпілотників заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Коли в Україні будуть дрони-перехоплювачі та хто відповість за провал ППО: висновки експертів.

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