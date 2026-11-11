Уряд виділив майже 2 млрд грн на відновлення інфраструктури громад — Корецький

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про додаткове фінансування регіональної інфраструктури. На реалізацію 113 проєктів у різних областях країни уряд спрямував 1,8 млрд грн.

Школи, лікарні та укриття: куди спрямують гроші

За словами Корецького, кошти виділили з Державного фонду регіонального розвитку. Найбільше проєктів стосуватиметься освітньої сфери.

Зокрема, фінансування передбачено на ремонт шкіл і дитячих садків, оновлення їдалень та будівництво укриттів.

Також гроші спрямують на потреби медичної галузі. Йдеться про ремонт лікарень і реабілітаційних відділень, зокрема тих, де допомогу отримують військовослужбовці.

"Сьогодні на засіданні Уряду ми спрямували додатково 1,8 млрд грн з Державного фонду регіонального розвитку. За ці кошти буде реалізовано 113 проєктів по всій країні. Найбільше – в освітній сфері. Це ремонти шкіл, дитсадочків, оновлення їдалень і будівництво укриттів", – повідомив прем'єр-міністр.

Водогони та енергонезалежність: інші напрямки фінансування

Частину коштів використають для модернізації систем водопостачання . Зокрема, планують будувати нові водогони, водозабори та очисні споруди.

Ще одним напрямком стане підвищення енергоефективності. Фінансування передбачили на утеплення будівель і встановлення автономних джерел живлення.

Корецький наголосив, що перелік проєктів для фінансування визначали самі територіальні громади. Рішення ухвалювали з урахуванням їхніх першочергових потреб.

Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра Сергія Корецького в його телеграм-каналі.



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