Rząd przeznaczył prawie 2 mld hrywien na odbudowę infrastruktury gmin — Korecki

Rada Ministrów Ukrainy podjęła decyzję o dodatkowym finansowaniu infrastruktury regionalnej. Na realizację 113 projektów w różnych obwodach kraju rząd przeznaczył 1,8 mld hrywien.

Szkoły, szpitale i schroniska: na co zostaną przeznaczone środki

Według słów Koreckiego środki zostały przyznane z Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Najwięcej projektów będzie dotyczyło sektora edukacji.

W szczególności przewidziano środki na remonty szkół i przedszkoli, modernizację stołówek oraz budowę schronów.

Środki zostaną również przeznaczone na potrzeby sektora medycznego. Chodzi o remonty szpitali i oddziałów rehabilitacyjnych, w szczególności tych, w których pomoc otrzymują żołnierze.

„Dzisiaj na posiedzeniu rządu przeznaczyliśmy dodatkowe 1,8 mld hrywien z Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za te środki zrealizowanych zostanie 113 projektów w całym kraju. Najwięcej środków przeznaczono na sektor edukacji. Są to remonty szkół, przedszkoli, modernizacja stołówek oraz budowa schronów” – poinformował premier.

Wodociągi i niezależność energetyczna: inne obszary finansowania

Część środków zostanie przeznaczona na modernizację systemów zaopatrzenia w wodę. W szczególności planuje się budowę nowych wodociągów, ujęć wody i oczyszczalni ścieków.

Kolejnym obszarem będzie poprawa efektywności energetycznej. Przewidziano środki na ocieplenie budynków oraz instalację autonomicznych źródeł zasilania.

Korecki podkreślił, że listę projektów do finansowania ustaliły same gminy. Decyzje podejmowano z uwzględnieniem ich priorytetowych potrzeb.

Informację tę podał premier Serhij Korecki na swoim kanale w Telegramie.



Korecki skomentował kwestię obniżenia wieku poboru do służby wojskowej.

Rada przyjęła szereg ustaw mających na celu wypełnienie zobowiązań wobec partnerów międzynarodowych.

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