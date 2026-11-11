Rząd przeznaczył prawie 2 mld hrywien na odbudowę infrastruktury gmin — Korecki
Rada Ministrów Ukrainy podjęła decyzję o dodatkowym finansowaniu infrastruktury regionalnej. Na realizację 113 projektów w różnych obwodach kraju rząd przeznaczył 1,8 mld hrywien.
Szkoły, szpitale i schroniska: na co zostaną przeznaczone środki
Według słów Koreckiego środki zostały przyznane z Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Najwięcej projektów będzie dotyczyło sektora edukacji.
W szczególności przewidziano środki na remonty szkół i przedszkoli, modernizację stołówek oraz budowę schronów.
Środki zostaną również przeznaczone na potrzeby sektora medycznego. Chodzi o remonty szpitali i oddziałów rehabilitacyjnych, w szczególności tych, w których pomoc otrzymują żołnierze.
„Dzisiaj na posiedzeniu rządu przeznaczyliśmy dodatkowe 1,8 mld hrywien z Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za te środki zrealizowanych zostanie 113 projektów w całym kraju. Najwięcej środków przeznaczono na sektor edukacji. Są to remonty szkół, przedszkoli, modernizacja stołówek oraz budowa schronów” – poinformował premier.
Wodociągi i niezależność energetyczna: inne obszary finansowania
Część środków zostanie przeznaczona na modernizację systemów zaopatrzenia w wodę. W szczególności planuje się budowę nowych wodociągów, ujęć wody i oczyszczalni ścieków.
Kolejnym obszarem będzie poprawa efektywności energetycznej. Przewidziano środki na ocieplenie budynków oraz instalację autonomicznych źródeł zasilania.
Korecki podkreślił, że listę projektów do finansowania ustaliły same gminy. Decyzje podejmowano z uwzględnieniem ich priorytetowych potrzeb.
Informację tę podał premier Serhij Korecki na swoim kanale w Telegramie.
Korecki skomentował kwestię obniżenia wieku poboru do służby wojskowej.
Rada przyjęła szereg ustaw mających na celu wypełnienie zobowiązań wobec partnerów międzynarodowych.