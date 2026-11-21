W Lwowskim Obwodowym Klinicznym Centrum Perinatalnym urodziły się bliźniaczki Rozalia i Sofia, które przyszły na świat w 34. tygodniu ciąży. Dziewczynki rozwijały się w jednym worku owodniowym i miały wspólne łożysko.

Ten typ ciąży bliźniaczej występuje w około 1% ciąż bliźniaczych i wymaga szczególnie starannej opieki medycznej ze względu na wysokie ryzyko powikłań. Łącznie siostry spędziły w szpitalu 31 dni.

Dla 32-letniej mamy była to pierwsza i długo wyczekiwana ciąża. Rozalia urodziła się z masą ciała 1900 g, a Sofia – 2200 g. Z powodu przedwczesnego porodu obie dziewczynki wymagały wspomagania oddechowego.

U Rozalii, oprócz problemów z oddychaniem, stwierdzono otwarty przewód tętniczy oraz martwicze zapalenie jelit – chorobę układu pokarmowego. Przewód tętniczy udało się zamknąć farmakologicznie. Sofia również pozostawała pod stałą opieką lekarzy.

Do leczenia niemowląt zaangażowano kardiologa dziecięcego, chirurga, neurologa i okulistę. W 16. dniu życia stan sióstr ustabilizował się, więc przeniesiono je z oddziału intensywnej terapii na oddział opieki pointensywnej dla noworodków i dzieci urodzonych przedwcześnie.

W sumie dziewczynki spędziły w szpitalu 31 dni. W tym czasie Rozalia osiągnęła wagę 2200 g, a Sofia – 2450 g. Następnie siostry zostały wspólnie wypisane do domu.

Informację tę podało Lwowskie Obwodowe Kliniczne Centrum Perinatalne.

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