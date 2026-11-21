Sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej w obwodzie odeskim pozostaje trudna po długotrwałych atakach rosyjskich. Od ponad dob okupanci nieustannie atakują infrastrukturę energetyczną regionu, co powoduje rozległe przerwy w dostawach prądu. Odessa i część obwodu znalazły się w stanie całkowitej awarii zasilania.

Sytuacja z dostawami energii elektrycznej w obwodzie odeskim pozostaje trudna.

Jak podkreślono, pracownikom sektora energetycznego udało się częściowo przywrócić dostawy energii elektrycznej, jednak nowe ataki wroga na obiekty energetyczne skomplikowały sytuację i obecnie w regionie odnotowuje się całkowity brak prądu.

Specjaliści, jak podkreślają w firmie, opracowują rezerwowe schematy zasilania, aby zapewnić dostawy energii elektrycznej odbiorcom, a ekipy naprawcze pracują wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa.

Informację tę przekazała spółka NEC „Ukrenergo”.

W obwodzie odeskim odnotowano uszkodzenia infrastruktury cywilnej po ataku Rosji.

W obwodzie odeskim sytuacja z dostawami energii elektrycznej po rosyjskim ataku jest nadal trudna – Ministerstwo Energii

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