Російські удари по енергетиці спричинили масштабний блекаут на Одещині
Ситуація з електропостачанням в Одеській області залишається складною після тривалих російських атак. Понад добу окупанти безперервно завдають ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, внаслідок чого зафіксовано масштабні знеструмлення. Одеса та частина області опинилися в умовах блекауту.
Ситуація з електропостачанням на Одещині залишається складною.
Енергетикам, як наголошується, вдалося частково відновити електропостачання, однак нові ворожі атаки на енергетичні об'єкти ускладнили ситуацію й наразі в регіоні фіксується блекаут.
Фахівці, підкреслюють у компанії, опрацьовують резервні схеми живлення, щоб забезпечити електропостачання споживачів, а ремонтні бригади працюють усюди, де дозволяє безпекова ситуація.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
На Одещині зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури після атаки РФ.
На Одещині досі складна ситуація з електропостачанням після російської атаки – Міненерго