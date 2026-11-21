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Ситуація з електропостачанням в Одеській області залишається складною після тривалих російських атак. Понад добу окупанти безперервно завдають ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, внаслідок чого зафіксовано масштабні знеструмлення. Одеса та частина області опинилися в умовах блекауту.

Ситуація з електропостачанням на Одещині залишається складною.

Енергетикам, як наголошується, вдалося частково відновити електропостачання, однак нові ворожі атаки на енергетичні об'єкти ускладнили ситуацію й наразі в регіоні фіксується блекаут.

Фахівці, підкреслюють у компанії, опрацьовують резервні схеми живлення, щоб забезпечити електропостачання споживачів, а ремонтні бригади працюють усюди, де дозволяє безпекова ситуація.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

На Одещині зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури після атаки РФ.

На Одещині досі складна ситуація з електропостачанням після російської атаки – Міненерго

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