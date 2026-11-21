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У неділю, 22 листопада, у деяких регіонах України очікується невеликий мокрий сніг, тоді як на решті території країни істотних опадів не прогнозують. Денна температура повітря становитиме від 0° до +8°.

"Хмарно з проясненнями. Вночі на північному сході країни, вдень у західних та північних областях невеликий мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; на півдні та південному сході країни вночі та вдень 2-8° тепла", - зазначають синоптики.

У столиці та Київській області збережеться хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, вдень пройде невеликий мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

Нагадаємо, що Відео: Львівщину та Івано-Франківщину накрили снігопади.

В Україні 21 листопада потеплішає до +14°, очікуються дощі.

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