У суботу, 21 листопада, в Україні очікується мінлива погода з нерівномірним розподілом температур. На півдні та сході опадів не прогнозують, тоді як в інших регіонах місцями пройдуть невеликі дощі. Вдень у різних областях температура коливатиметься від +3° до +14°. Спільною для всієї країни буде вітряна погода: швидкість вітру становитиме 7–12 м/с.

На заході України переважатиме хмарна погода з невеликими дощами. Вдень температура становитиме +3°...+6°. Трохи тепліше буде на Закарпатті та Прикарпатті, де повітря прогріється до +7°...+8°. У Чернівецькій області прогнозують до +10°.

У північних регіонах також буде хмарно, місцями з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть +3°...+7°. Невеликі дощі очікуються у Житомирській та Київській областях.

На сході країни субота мине без опадів. Протягом дня температура повітря становитиме +6°...+10°.

У центральних областях прогнозують хмарність із проясненнями. Повітря прогріється до +8°...+13°. Винятком стане Вінницька область, де буде прохолодніше — +6°...+8°. Місцями можливий невеликий дощ.

На півдні України очікується суха та доволі сонячна погода. Завдяки цьому температура вдень підніметься до +8°...+14°. У Криму повітря прогріється до +15°.

21 листопада відзначають Введення до храму Пресвятої Богородиці.

За народними прикметами, якщо цього ранку буде тепло та сонячно, наступного року врожай може бути поганим.

У п'ятницю, 20 листопада, у Києві почала знижуватися температура повітря. У столиці прогнозують похмуру погоду з дощем, а стовпчики термометрів протягом дня покажуть +5°...+7°.

Листопад в Україні очікується теплішим за кліматичну норму —прогноз синоптиків.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

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