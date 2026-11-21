В субботу, 21 ноября, в Украине ожидается переменчивая погода с неравномерным распределением температур. На юге и востоке осадков не прогнозируется, тогда как в других регионах местами пройдут небольшие дожди. Днём в разных областях температура будет колебаться от +3° до +14°. Общей для всей страны будет ветреная погода: скорость ветра составит 7–12 м/с.

На западе Украины будет преобладать облачная погода с небольшими дождями. Днем температура составит +3°...+6°. Немного теплее будет в Закарпатье и Прикарпатье, где воздух прогреется до +7°...+8°. В Черновицкой области прогнозируют до +10°.

В северных регионах также будет облачно, местами с прояснениями. Столбики термометров покажут +3°...+7°. Небольшие дожди ожидаются в Житомирской и Киевской областях.

На востоке страны суббота пройдет без осадков. В течение дня температура воздуха составит +6°...+10°.

В центральных областях прогнозируется облачность с прояснениями. Воздух прогреется до +8°...+13°. Исключением станет Винницкая область, где будет прохладнее — +6°...+8°. Местами возможен небольшой дождь.

На юге Украины ожидается сухая и довольно солнечная погода. Благодаря этому температура днем поднимется до +8°...+14°. В Крыму воздух прогреется до +15°.

21 ноября отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы.

По народным приметам, если в это утро будет тепло и солнечно, в следующем году урожай может быть плохим.

В пятницу, 20 ноября, в Киеве начала снижаться температура воздуха. В столице прогнозируют пасмурную погоду с дождем, а столбики термометров в течение дня покажут +5°...+7°.

Ноябрь в Украине ожидается теплее климатической нормы — прогноз синоптиков.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

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