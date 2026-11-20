В субботу, 21 ноября, в некоторых областях Украины снова будут отключать электроэнергию. Ограничения будут действовать в течение суток: для промышленности введут графики ограничения мощности, а для населения и других потребителей — почасовые отключения.

По данным компании, графики почасовых отключений для всех категорий потребителей будут предусматривать от 1,5 до 3 очередей. Для промышленных предприятий будут действовать отдельные графики ограничения мощности. В то же время обычные потребители должны быть готовы к временному отсутствию электричества в соответствии с почасовыми графиками.

В «Укрэнерго» пояснили, что ограничения связаны с последствиями российских атак на энергетическую систему Украины. В результате обстрелов повреждены оборудование и сети, которые энергетики сейчас пытаются восстановить. Специалисты работают круглосуточно, чтобы вернуть поврежденные объекты в строй и как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение в домах украинцев.

В то же время точное время отключений будет зависеть от региона и очереди. Потребителям следует следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго, где публикуются графики для конкретных адресов. Энергетики также призывают экономно пользоваться электроэнергией, особенно после восстановления света. Это поможет снизить нагрузку на сеть. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго» в Telegram.

Ограничения электроснабжения будут введены в течение суток из-за последствий российских атак на энергосистему.

В течение суток оккупанты наносили удары по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии. По состоянию на утро 19 ноября отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.

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