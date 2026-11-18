19 листопада в Україні діятимуть графіки відключення світла
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Обмеження електропостачання запровадять протягом усієї доби через наслідки російських атак на енергосистему.
Для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності, а для населення та інших категорій споживачів — погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.
Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та мережі. Актуальні графіки радять перевіряти на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу.
Джерело: Укренерго.
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