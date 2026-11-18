Ограничения электроснабжения будут введены в течение суток из-за последствий российских атак на энергосистему.

Для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности, а для населения и других категорий потребителей — почасовые отключения продолжительностью от 0,5 до 3 очередей.

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование и сети. Актуальные графики рекомендуется проверять на официальных страницах местных операторов систем распределения.

Источник: Укрэнерго.

Днепр полностью обесточен после вражеской атаки на энергетические объекты региона.

Российские дроны обесточили 33 населенных пункта в Николаевской области, повреждены дома.

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру, в восьми областях наблюдаются отключения электроэнергии.

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