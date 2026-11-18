19 ноября в Украине будут действовать графики отключения электричества
Ограничения электроснабжения будут введены в течение суток из-за последствий российских атак на энергосистему.
Для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности, а для населения и других категорий потребителей — почасовые отключения продолжительностью от 0,5 до 3 очередей.
Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование и сети. Актуальные графики рекомендуется проверять на официальных страницах местных операторов систем распределения.
Источник: Укрэнерго.
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