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Новости Энергетика

В некоторых областях Украины 15 ноября графики отключений электроэнергии будут действовать круглосуточно

UA NEWS 14 Ноября 2026 20:56
В некоторых областях Украины 15 ноября графики отключений электроэнергии будут действовать круглосуточно

В воскресенье, 15 ноября, в отдельных регионах Украины в течение суток будут действовать плановые графики отключения электроэнергии.

 

Об этом НЭК «Укрэнерго» сообщает в Facebook.

В компании отметили, что графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать для всех категорий потребителей круглосуточно. Объем ограничений — от 1 до 2 очередей.

Графики ограничения мощности также будут действовать для промышленности.

В «Укрэнерго» отметили, что причиной ограничений являются последствия вражеских атак на энергосистему.

«Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев», — подчеркнули в «Укрэнерго».

Актуальные графики отключений будут публиковаться на официальных страницах региональных операторов систем распределения, добавили в компании.

Ранее российская атака оставила без электричества почти 150 тысяч абонентов в Черниговской области.

Ранее ДТЭК объяснил сложную ситуацию с электричеством в Днепре: за неделю было атаковано более 10 энергообъектов.

Электрики ДТЭК ремонтируют поврежденные сети под постоянной угрозой новых атак.

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