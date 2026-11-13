Электрики ДТЭК ремонтируют поврежденные сети, находясь под постоянной угрозой новых атак

Россия усилила удары по украинской энергетике, из-за чего восстановление поврежденных электростанций проходит в чрезвычайно сложных условиях.

Энергетикам приходится прерывать работу и укрываться в бомбоубежищах во время воздушных тревог.

Журналисты BBC посетили одну из крупнейших электростанций Украины, которая понесла значительные разрушения после удара баллистическими ракетами. За четыре часа пребывания на объекте воздушная тревога объявлялась семь раз.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко рассказал, что из-за постоянной угрозы обстрелов энергетики могут полноценно ремонтировать поврежденную станцию лишь один-два часа в сутки. По его словам, в этом году российские атаки стали вдвое масштабнее и мощнее.

Восстановление одной из станций продлится как минимум до следующего лета. Тимченко подчеркнул, что энергетики фактически борются за возможность обеспечить людей электроэнергией зимой.

Источник: BBC

Британская телерадиокомпания BBC опубликовала репортаж с одной из теплоэлектростанций ДТЭК, которая подверглась прямому удару российской баллистической ракеты. На кадрах видны масштабные разрушения и поврежденное оборудование, которое энергетики пытаются восстановить. Съемочная группа работала в условиях постоянной угрозы новых обстрелов.

В течение октября энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 6,7 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые остались без света из-за российских обстрелов.

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения и возвращением света в дома украинцев, несмотря на значительную нагрузку.

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