DTEK的电工们在不断面临新袭击威胁的情况下，正在修复受损的电网

俄罗斯加剧了对乌克兰能源设施的打击，导致受损电厂的修复工作在极其艰难的条件下进行。

每当空袭警报响起，电力工作者不得不暂停工作并躲进防空掩体中。

BBC记者走访了乌克兰最大的发电厂之一，该厂在遭受弹道导弹袭击后遭受了严重破坏。在现场停留的四个小时内，空袭警报共响起七次。

DTEK集团总经理马克西姆·蒂姆琴科表示，由于持续面临炮击威胁，电力工作者每天只能有1至2小时的时间对受损电厂进行全面维修。 据他介绍，今年俄罗斯的袭击规模和强度都翻了一番。

其中一座电站的修复工作至少将持续到明年夏天。蒂姆琴科强调，电力工作者实际上是在为确保冬季能向民众供电而奋战。

来源：BBC

英国广播公司（BBC）发布了一篇关于DTEK旗下某热电厂的报道，该电厂曾遭受俄罗斯弹道导弹的直接打击。 画面中可见大规模的破坏以及受损的设备，电力工作者正努力修复这些设备。摄制组在面临持续遭受新一轮炮击威胁的情况下完成了拍摄。

整个10月期间，DTEK的电力工作者为基辅、基辅州、敖德萨州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州和顿涅茨克州因俄罗斯炮击而断电的670多万户家庭恢复了供电。

尽管工作负荷巨大，电力工作者们仍在继续努力恢复供电，让乌克兰民众的家中重见光明。

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