DTEK首席执行官马克西姆·蒂姆琴科呼吁国际合作伙伴加强乌克兰的防空能力。他在与外国记者会面时表示，此举对于保护能源基础设施免受俄罗斯袭击、确保数百万乌克兰人获得电力供应至关重要。

据他介绍，BBC记者曾走访DTEK旗下的一座热电厂，目睹了该厂遭受的破坏，其破坏程度堪称五年战争以来最严重的之一。

蒂姆琴科强调，这些袭击的后果正由乌克兰家庭承受——在冬季来临之际，他们被迫面临数小时的断电和供暖中断。

“我们的能源工作者正在努力修复俄罗斯破坏的一切。但坚韧无法替代防御，”DTEK负责人指出。

他强调，加强乌克兰防空能力不仅是为了保护能源设施，更是为了保障数百万民众的正常生活。

“正因如此，我们向乌克兰合作伙伴传达的信息非常简单：请提供防空系统来保护我们的电力系统，这样你们也就保护了数百万人的日常生活，”蒂姆琴科总结道。

DTEK通报称，过去一周基辅州有10处能源设施遭到破坏。

需要指出的是，每当响起空袭警报时，电力工作者不得不暂停工作并躲进避难所。

英国广播公司（BBC）发布了一篇关于DTEK旗下某热电厂的报道，该电厂曾遭受俄罗斯弹道导弹的直接打击。

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