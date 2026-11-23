电力工作者彻夜奋战，全力修复俄军对敖德萨州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动袭击造成的破坏，当地电力基础设施遭受了严重损毁。敖德萨州的关键设施供电已恢复。

乌克兰国家电力公司“乌克兰能源”在Facebook上发布了这一消息。

“敖德萨州的情况已部分稳定下来。敖德萨市关键基础设施的供电已恢复，”公告中写道。

而在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，局势依然相当严峻。该地区目前实行按小时轮流限电。电力部门正持续开展工作，力争尽快减少限电范围。

据悉，今天乌克兰部分地区将全天实施计划性限电：⁠针对工业——实施限功率计划； ⁠针对所有类别的用户——实行按小时轮流限电（分为1至4轮）。

乌克兰国家能源公司还提醒，需通过配电系统运营商的官方网站核查最新的限电时间表。

需要提醒的是，敖德萨在停电后正逐步恢复供水。

敖德萨及周边地区的供电形势依然极其严峻。截至11月22日，由于主干电网遭受大规模破坏，目前尚无法向用户输送所需的电量。 电力部门已部分恢复关键基础设施的供电，并正在寻求技术解决方案，以逐步为其他用户恢复供电。

11月23日至27日（含）期间，敖德萨的学生将进行远程学习。这一决定是由于该市电力、供暖和供水出现严重中断。在此期间，幼儿园仅安排值班班组照看儿童。

在敖德萨及敖德萨地区，因空袭警报触发，发生了停电。一旦安全形势允许，电力部门将检查受损设备并开始抢修工作。

2026年11月18日，奥德萨遭到敌方炮击，现代艺术博物馆大楼因此受损。

关注我们在