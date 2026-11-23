Энергетики всю ночь работали над ликвидацией последствий российских атак в Одесской и Днепропетровской областях, где энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. В Одесской области уже восстановили электроснабжение критически важных объектов.

Об этом НЭК «Укрэнерго» сообщает в Facebook.

«В Одесской области удалось частично стабилизировать ситуацию. В Одессе восстановлено электроснабжение критически важной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В Днепропетровской области ситуация остается значительно сложнее. В регионе действуют графики почасовых отключений. Энергетики продолжают работы, чтобы как можно быстрее сократить объем ограничений.

Отмечается, что сегодня в части областей Украины круглосуточно будут действовать плановые ограничения: ⁠для промышленности — графики ограничения мощности; ⁠для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1 до 4 очередей).

В Укрэнерго также напомнили, что актуальные графики отключений необходимо проверять на официальных страницах операторов системы распределения.

Напомним, в Одессе постепенно восстанавливают водоснабжение после отключения электроэнергии.

Ситуация с электроснабжением Одессы и прилегающих районов остается крайне сложной. По состоянию на 22 ноября из-за масштабных повреждений магистральных электросетей передать потребителям необходимый объем электроэнергии пока невозможно. Энергетики уже частично восстанавливают питание критически важной инфраструктуры и ищут технические решения, чтобы постепенно вернуть свет остальным потребителям.

В Одессе с 23 по 27 ноября включительно школьники будут учиться дистанционно. Такое решение было принято из-за значительных перебоев с электроэнергией, теплом и водой в городе. Детские сады в этот период будут работать только с дежурными группами.

В Одессе и Одесском районе во время воздушной тревоги произошли отключения электроэнергии. Как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики осмотрят поврежденное оборудование и начнут восстановительные работы.

В результате вражеского обстрела Одессы 18 ноября 2026 года повреждения получило здание Музея современного искусства.

Читай нас в