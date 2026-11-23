Pracownicy sektora energetycznego przez całą noc pracowali nad usunięciem skutków rosyjskich ataków w obwodach odeskim i dniepropetrowskim, gdzie infrastruktura energetyczna uległa znacznym zniszczeniom. W obwodzie odeskim przywrócono już zasilanie obiektów o kluczowym znaczeniu.

Informację tę podała spółka NEC „Ukrenergo” na Facebooku.

„W obwodzie odeskim udało się częściowo ustabilizować sytuację. W Odessie przywrócono dostawy energii elektrycznej do infrastruktury o znaczeniu krytycznym” – czytamy w komunikacie.

W obwodzie dniepropetrowskim sytuacja pozostaje znacznie trudniejsza. W regionie obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach prądu. Energetycy kontynuują prace, aby jak najszybciej zmniejszyć zakres ograniczeń.

Zaznaczono, że dzisiaj w niektórych obwodach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały planowe ograniczenia: ⁠dla przemysłu — harmonogramy ograniczeń mocy; ⁠dla wszystkich kategorii odbiorców — harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii (od 1 do 4 kolejności).

W Ukenergo przypomniano również, że aktualne harmonogramy przerw w dostawach energii należy sprawdzać na oficjalnych stronach operatorów systemów dystrybucji.

Przypomnijmy, że w Odessie stopniowo przywracane jest zaopatrzenie w wodę po przerwie w dostawach prądu.

Sytuacja z dostawami energii elektrycznej do Odessy i okolic pozostaje niezwykle trudna. Stan na 22 listopada: z powodu rozległych uszkodzeń głównych sieci energetycznych nie jest na razie możliwe dostarczenie odbiorcom niezbędnej ilości energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa energetyczne częściowo przywracają już zasilanie infrastruktury krytycznej i poszukują rozwiązań technicznych, aby stopniowo przywrócić prąd pozostałym odbiorcom.

W Odessie od 23 do 27 listopada włącznie uczniowie będą uczyć się zdalnie. Decyzja ta została podjęta z powodu znacznych zakłóceń w dostawach energii elektrycznej, ciepła i wody w mieście. Przedszkola w tym okresie będą działać wyłącznie z grupami dyżurnymi.

W Odessie i okręgu odeskim podczas alarmu powietrznego doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej. Gdy tylko sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli, pracownicy energetyki sprawdzą uszkodzone urządzenia i rozpoczną prace naprawcze.

W wyniku wrogiego ostrzału Odessy 18 listopada 2026 r. uszkodzeniu uległ budynek Muzeum Sztuki Współczesnej.

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