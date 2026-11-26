Spółka DTEK Dniprovski Elektromreże wzmocniła brygady remontowe, aby szybciej usuwać awarie i przywracać dostawy energii elektrycznej odbiorcom.

Pracownicy sektora energetycznego koordynują również działania z firmami zarządzającymi i wspólnotami mieszkaniowymi.

W ciągu ostatniej doby firma odebrała około 59 tysięcy zgłoszeń telefonicznych, z czego prawie 1,7 tysiąca dotyczyło awarii wymagających naprawy. Około połowa zgłoszeń dotyczyła wewnętrznych sieci elektrycznych w budynkach, a pozostała część — sieci DTEK. Jeśli brak prądu dotyczy wyłącznie Państwa budynku, zaleca się, aby mieszkańcy najpierw zwrócili się do firmy zarządzającej lub wspólnoty mieszkaniowej, które są odpowiedzialne za sieci wewnętrzne.

Liczba awarii znacznie wzrosła w związku z długotrwałymi awaryjnymi przerwami w dostawach prądu. Jako główną przyczynę podaje się przeciążenie sieci po przywróceniu dostaw energii elektrycznej, kiedy to odbiorcy jednocześnie włączają urządzenia o dużej mocy. Może to prowadzić do uszkodzenia bezpieczników, transformatorów i rozdzielnic.

Przedstawiciele branży energetycznej apelują do mieszkańców, aby po przywróceniu prądu nie włączali od razu wszystkich urządzeń o dużej mocy. W ciągu pierwszych 30 minut zaleca się uruchamianie podgrzewaczy wody, grzejników, pralek i innych urządzeń po kolei, aby zmniejszyć obciążenie sieci i zapobiec ponownym awariom.

Źródło: DTEK Dniprowskie Sieci Elektryczne.

W środę, 25 listopada, rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały infrastrukturę energetyczną obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego uszkodzono sieci magistralne i pozbawiono zasilania część Dniepru, a także rejonów dniepropetrowskiego, pawłogradzkiego, synełnikowskiego i samarowskiego.

W wyniku ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną bez dostaw energii elektrycznej zostali odbiorcy w pięciu regionach kraju. Najtrudniejsza sytuacja na dzień 25 listopada panuje obecnie w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim.

Rosja ostrzelała infrastrukturę energetyczną w Winnicy, doszło do przerw w dostawach prądu.

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