W ciągu dwóch dni Rosja zaatakowała cztery obiekty energetyczne DTEK w obwodzie dniepropetrowskim. Sprzęt uległ uszkodzeniu, a w kilku obiektach wybuchły pożary.

W wyniku ataków bez prądu pozostało około 353 tysięcy gospodarstw domowych. Odcięto zasilanie w znacznej części Dniepru, Samary i okolicznych rejonów.

Pracownicy sektora energetycznego pracowali przez całą noc i nadal naprawiają uszkodzony sprzęt. W pierwszej kolejności przywracane jest zasilanie obiektów infrastruktury krytycznej. Ze względu na uszkodzenia sieci magistralnych nie jest na razie możliwe zasilanie wszystkich odbiorców.

W Dnieprze oraz w rejonach Dnieprowskim, Samarskim, Kamiańskim i Pawłogradzkim obowiązują awaryjne odcięcia prądu, nie stosuje się harmonogramów. W pozostałych rejonach obwodu prąd wyłączany jest zgodnie z harmonogramami.

Źródło: DTEK.

W wyniku ataku wroga w obwodzie dniepropetrowskim uszkodzono ważne urządzenia energetyczne regionu. Doprowadziło to do zakrojonych na szeroką skalę przerw w dostawach energii elektrycznej w obwodzie.

Przypomnijmy, że w ciągu tygodnia okupanci 128 razy zaatakowali ukraiński sektor energetyczny: gdzie sytuacja z zasilaniem jest najtrudniejsza.

3 listopada Rosjanie przeprowadzili największy atak na sektor energetyczny od początku wojny — informuje Ukrenergo.

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