W mieście w obwodzie dniepropetrowskim o godz. 12:45 20 listopada zakończono prace związane z przywróceniem dostaw energii elektrycznej i ciepła. Obecnie obie usługi są dostępne w pełnym zakresie.

Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący Rady Obrony Miasta Oleksandr Wilkul.

„Dostawy energii elektrycznej i ciepła w mieście zostały w pełni przywrócone. Proszę podziękować pracownikom energetyki i służb komunalnych, którzy od wczorajszego wieczoru pracowali bez przerwy w bardzo trudnych warunkach” – poinformował Wilkul.

Zaznaczył, że wyłączenia stabilizacyjne energii elektrycznej odbywają się zgodnie z algorytmami stosowanymi przez Ukenergo i DTEK.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Krywyj Róg przy użyciu dronów odrzutowych, w wyniku czego uszkodzona została infrastruktura.

Rosyjskie drony odrzutowe zaatakowały również Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef obwodnej administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowy.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości, uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

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