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Упродовж минулої доби, 18 листопада, російські війська завдали 1 733 ударів по Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.

«Протягом 18 жовтня поліція зафіксувала 1 733 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували 8 населених пунктів», — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, російські війська обстріляли Краматорськ, селище Ясногірка, а також села Запаро-Мар’ївка, Зелене, Золоті Пруди, Михайлівка, Очеретине та Степанівка.

Найбільших пошкоджень унаслідок авіаудару зазнав Краматорськ. Російські війська застосували керовану авіабомбу КАБ-500, пошкодивши заклад освіти та шість багатоквартирних будинків.

В Очеретиному після влучання авіабомби КАБ-250 пошкоджено об'єкт інфраструктури.

У Михайлівці руйнувань зазнали 20 приватних будинків. Ще по одному житловому будинку пошкоджено в Запаро-Мар’ївці, Золотих Прудах і Степанівці.

Інформація про наслідки обстрілів та руйнування в населених пунктах області надійшла до поліції Донеччини.

Про це повідомила поліція Донеччини у Телеграмі.

У Запоріжжі вранці в четвер, 19 листопада, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено високовольтну повітряну лінію електропередачі. Без електроенергії залишилися 7,5 тисячі споживачів — мешканців міста та юридичних осіб. Втім, енергетикам вдалося відновити електропостачання протягом години.

У Подільському районі столиці вдень 19 листопада зафіксували влучання в триповерхову офісну будівлю. За словами мера Віталія Кличка, на місце події прямують екстрені служби.

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