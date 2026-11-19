W ciągu ostatnich 24 godzin, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości; uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

„W ciągu 18 listopada policja odnotowała 1 733 ataki wroga na linię frontu oraz obszary mieszkalne obwodu. Pod ostrzałem znalazło się 8 miejscowości” – czytamy w komunikacie.

Według danych organów ścigania rosyjskie wojska ostrzelały Kramatorsk, miejscowość Jasnogórka, a także wioski Zaparo-Marjivka, Zelenie, Zoloti Prudy, Michajłówka, Ocheretyne i Stepanówka.

Największe zniszczenia w wyniku nalotu poniósł Kramatorsk. Rosyjskie wojska użyły kierowanej bomby lotniczej KAB-500, uszkadzając placówkę edukacyjną oraz sześć budynków wielorodzinnych.

W Ocheretynie po trafieniu bombą lotniczą KAB-250 uszkodzony został obiekt infrastruktury.

W Michajłówce zniszczono 20 domów prywatnych. Po jednym budynku mieszkalnym uszkodzono w Zaparo-Marjewce, Złotych Prudah i Stepanówce.

Informacje o skutkach ostrzałów i zniszczeniach w miejscowościach regionu dotarły do policji w obwodzie donieckim.

Poinformowała o tym policja obwodu donieckiego na Telegramie.

W Zaporożu rano w czwartek, 19 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzona została napowietrzna linia wysokiego napięcia. Bez prądu pozostało 7,5 tysiąca odbiorców – mieszkańców miasta oraz podmiotów prawnych. Jednak pracownikom energetyki udało się przywrócić dostawy prądu w ciągu godziny.

W dzielnicy Podilskiej stolicy w ciągu dnia 19 listopada odnotowano trafienie w trzypiętrowy budynek biurowy. Według burmistrza Witalija Kliczki na miejsce zdarzenia zmierzają służby ratownicze.

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