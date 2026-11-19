在过去24小时内，即11月18日，俄军对顿涅茨克州发动了1733次袭击。共有8个居民点遭到敌方炮火袭击，多栋住宅楼、一所教育机构及一处基础设施设施受损。

“10月18日当天，警方记录到敌军对该州前线及居民区发动了1733次袭击。共有8个居民点遭到炮火袭击，”通报中称。

据执法部门称，俄军炮击了克拉马托尔斯克、亚斯诺吉尔卡村，以及扎帕罗-马里夫卡、泽列内、佐洛蒂普鲁迪、米哈伊洛夫卡、奥切雷蒂内和斯特帕尼夫卡等村庄。

克拉马托尔斯克在空袭中遭受了最严重的破坏。俄军使用了KA-500制导航空炸弹，造成一所教育机构和六栋多户住宅楼受损。

在奥切雷蒂内，一枚卡布-250航空炸弹命中后，一处基础设施遭到破坏。

在米哈伊洛夫卡，20栋私人住宅遭到破坏。扎帕罗-马里夫卡、佐洛蒂赫-普鲁达赫和斯特帕尼夫卡各有一栋住宅楼受损。

关于该州各居民点遭炮击及破坏情况的信息已通报给顿涅茨克州警方。

顿涅茨克州警方在Telegram上发布了这一消息。

11月19日（周四）上午，扎波罗热市因俄罗斯炮击导致一条高压架空输电线路受损。该市7.5千名用户——包括居民和企业——因此断电。 不过，电力部门在一小时内成功恢复了供电。

11月19日白天，首都波迪尔斯基区一栋三层办公楼被击中。据市长维塔利·克利奇科称，应急服务部门正赶往事发地点。

俄罗斯还袭击了基辅州诺维彼得罗夫茨的一栋私人住宅。 需要指出的是，



在基辅州，有四人因俄罗斯的袭击而受伤。

俄军袭击了切尔尼戈夫州的一家农场，导致粮仓起火。

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