基辅推出了一项新的地面公共交通在线追踪功能。现在，即使在空袭警报期间，尽管卫星导航系统运行中断，仍可在地图上查看公交车、有轨电车和无轨电车的运行情况。

新追踪系统如何运作

据“基辅公共交通公司”代理总经理塔季扬娜·塔拉斯科解释，该系统基于替代数据源。接收到的信号经过软件处理后，会与具体路线关联并显示在城市地图上。

目前，在空袭警报期间，车辆的坐标每3分钟更新一次。 该市政企业表示，该功能已通过测试并可正常运行，但专家们仍在努力将更新间隔缩短至1-2分钟。

新追踪系统如何运作

“基辅公共交通”代理总经理塔季扬娜·塔拉斯科解释称，该系统基于替代数据源的运用。接收到的信号经软件处理后，会与具体线路关联并显示在城市地图上。

目前，在空袭警报期间，车辆的坐标每3分钟更新一次。 该市政企业表示，该功能已通过测试并可正常运行，但专家们仍在努力将更新间隔缩短至1-2分钟。

乘客可在何处追踪交通动态

“基辅公共交通”旗下所有运营车辆均已接入该新服务，这些车辆负责首都各条线路的运营。这既确保了调度中心能够进行不间断监控，也为市民规划出行提供了便利。

据基辅市国家行政管理局新闻处消息。

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