W Kijowie wprowadzono nową funkcję śledzenia na żywo naziemnego transportu publicznego. Teraz na mapie można obserwować ruch autobusów, tramwajów i trolejbusów nawet podczas alarmów powietrznych, pomimo zakłóceń w działaniu nawigacji satelitarnej.

Jak działa nowy system śledzenia

Jak wyjaśniła pełniąca obowiązki dyrektora generalnego „Kyivpastrans” Tetiana Taraska, system opiera się na wykorzystaniu alternatywnych źródeł danych. Otrzymany sygnał jest przetwarzany programowo i wyświetlany na mapie miasta z przypisaniem do konkretnej trasy.

Obecnie podczas alarmów powietrznych współrzędne taboru są aktualizowane co 3 minuty. Przedsiębiorstwo komunalne poinformowało, że funkcja została już przetestowana i działa w pełni, jednak specjaliści nadal pracują nad skróceniem interwału aktualizacji do 1–2 minut.

Jak działa nowy system śledzenia

Jak wyjaśniła pełniąca obowiązki dyrektora generalnego „Kyivpastrans” Tetiana Taraska, system opiera się na wykorzystaniu alternatywnych źródeł danych. Otrzymany sygnał jest przetwarzany programowo i wyświetlany na mapie miasta z przypisaniem do konkretnej trasy.

Obecnie podczas alarmów powietrznych współrzędne pojazdów są aktualizowane co 3 minuty. Przedsiębiorstwo komunalne poinformowało, że funkcja została już przetestowana i działa w pełni, jednak specjaliści nadal pracują nad skróceniem interwału aktualizacji do 1–2 minut.

Gdzie pasażerowie mogą śledzić transport

Do nowej usługi podłączono cały tabor „Kyivpastransu”, który obsługuje trasy w stolicy. Zapewnia to ciągłą kontrolę dla dyspozytorni oraz wygodę planowania podróży dla mieszkańców miasta.

Informację tę podaje serwis prasowy KMDA.

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