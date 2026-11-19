W nocy rosyjskie wojska zaatakowały za pomocą drona typu „Geran” gospodarstwo rolne w obwodzie czernihowskim. W wyniku uderzenia zapalił się magazyn zbożowy, w którym przechowywano zbiory kukurydzy.

„W nocy Rosjanie za pomocą drona typu „Geran” zaatakowali gospodarstwo rolne w gminie Ponornicka. Zapalił się magazyn zbożowy, w którym przechowywano zbiory kukurydzy” – czytamy w jego komunikacie.

Ponadto poprzedniego dnia w ciągu dnia rosyjskie siły zbrojne zaatakowały wieś w gminie Nowogród Siewierski, wykorzystując pięć dronów typu „Gerbera”.

W wyniku ataku jeden dom mieszkalny został całkowicie zniszczony, a kolejne dwa domy oraz samochód uległy uszkodzeniom.

Najeźdźcy zaatakowali również jeden z obiektów energetycznych w obwodzie czernihowskim.

Według słów Wiaczesława Chausa, w wyniku ataków rosyjskich dronów w wioskach gmin Lubiecka i Kiptiwska uszkodzono budynki mieszkalne.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Czernihowie Wiaczesław Chaus.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły ataki na osiem miejscowości w obwodzie charkowskim. W wyniku ataków wroga rannych zostało 23 osób.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie zaatakowały dronami bojowymi powiaty Wyshhorodzki i Fastowski w obwodzie kijowskim. W wyniku ostrzałów cztery osoby odniosły obrażenia.

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