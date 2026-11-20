Podczas rosyjskiego ataku 20 listopada rakieta uderzyła w prywatny dom w pobliżu Bursztynu w obwodzie iwano-frankowskim.

Pocisk przebił dach i strop międzypiętrowy, ale nie wybuchł.

W pomieszczeniach uszkodzono sufit, sprzęt AGD oraz meble. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych ani rannych.

W gminie Bursztyn po ataku zapalił się prywatny dom. Pożar ugaszono jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych, z domu uratowano dwie osoby.

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Również w gminie Galicka uszkodzony został budynek mieszkalny. Na miejscu pracują ratownicy i pirotechnicy.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

Wcześniej rosyjskie pociski balistyczne uszkodziły trzy mosty w Kijowie, co utrudnia ruch między brzegami.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzony został główny budynek Uniwersytetu Dragomanowa.

Ponadto w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podil.

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