Film: rakieta przebiła dach domu w regionie Przykarpacia, ale cudem nie wybuchła
Podczas rosyjskiego ataku 20 listopada rakieta uderzyła w prywatny dom w pobliżu Bursztynu w obwodzie iwano-frankowskim.
Pocisk przebił dach i strop międzypiętrowy, ale nie wybuchł.
W pomieszczeniach uszkodzono sufit, sprzęt AGD oraz meble. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych ani rannych.
W gminie Bursztyn po ataku zapalił się prywatny dom. Pożar ugaszono jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych, z domu uratowano dwie osoby.
Również w gminie Galicka uszkodzony został budynek mieszkalny. Na miejscu pracują ratownicy i pirotechnicy.
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy
Wcześniej rosyjskie pociski balistyczne uszkodziły trzy mosty w Kijowie, co utrudnia ruch między brzegami.
Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzony został główny budynek Uniwersytetu Dragomanowa.
Ponadto w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podil.